﻿اشتباكات متقطعة بين الأمن ومسلحين فلسطينيين وسقوط مصابين وتضرر سيارات

رام الله ـ «القدس العربي»: اقتحمت قوات الأمن الفلسطينية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس من أربعة محاور، في عملية أمنية جديدة لفرض الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة والمطلوبين، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية من داخل المخيم لـ «القدس العربي». وأكد مصدر أمني فلسطيني أن النشاط الأمني الجديد في المخيم يسير وفق الخطة التي أعدت مسبقاً. وأعلن المصدر الأمني وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أن الأجهزة الأمنية مصممة على ملاحقة الخارجين عن القانون لتقديمهم للعدالة. أما من يستهدفهم هذا النشاط فهم أشخاص ملاحقون للعدالة لتورطهم في الاعتداء على حقوق الغير والخروج عن القانون والتعدي على القانون. وأكد المصدر أن جميع العناصر الأمنية الفلسطينية المشاركة في هذا النشاط بخير ولم يصب أي منهم خلال العملية، وأن الهدف مما يجري توفير الأمن والأمان للمواطنين ووضع حد لبعض حالات الانفلات والفوضى. ويتواصل التوتر في مخيم بلاطة منذ فترة طويلة بسبب الحملات الفلسطينية الأمنية ضد بعض المسلحين والخارجين عن القانون، فيما يقوم المسلحون بين فترة وأخرى بإغلاق الطريق الرئيسي نابلس – رام الله المعروف بشارع القدس احتجاجاً على الإجراءات الأمنية بحق من في المخيم.

في غضون ذلك وعلى الجانب الآخر أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي غالبية الطرق الرئيسية الواصلة بين مدن شمال الضفة الغربية ووسطها من جهة ومحافظة رام الله والبيرة من الجهة الأخرى بذريعة تأمين ماراثون للمستوطنين اليهود سيمر عبر هذه الطرقات. ما أجبر الفلسطينيين على سلوك الطرق الالتفافية البديلة خلال تنقلاتهم. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن الإغلاق سيستمر منذ الساعة السادسة والنصف صباحا ولغاية الحادية عشرة والنصف ظهراً لتنظيم الماراثون مشيا على الأقدام يمتد من شارع رقم 60 المحاذي لمستوطنة أريئيل ومفترق حاجز زعترة. وانتشرت سيارات الاحتلال العسكرية على طول الطريق وأغلقت الشوارع ومنعت مرور سيارات الفلسطينيين إلى حين انتهاء الماراثون.