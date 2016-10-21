﻿في سخرية جديدة… مذيعة تؤكد ان أسر مصر لقائد الأسطول السادس الأمريكي «حقيقة» وليست إشاعة

القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت الإعلامية المصرية «منى بارومة» في قناة «الحدث اليوم» المصرية، إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي «حقيقة» وليست إشاعة، وذلك خلال استضافتها للمحامي والسياسي المصري جمال عيد بعد سخريته من حديث الإعلام المصري عن أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.

وزعمت المذيعة المصرية أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ذكرت القصة في مذكراتها، لكنها اتهمت «عيد» بأنه يردد كلام الإخوان بعد أن تساءل عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا.

ووسط جدال المذيعة مع عيد قالت إنها تملك مقطعا مصورا يقول فيه «يسقط حكم العسكر»، وهو ما أكده عيد وقال إنه ضد الحكم العسكري وإن مكان العسكر هو حماية الناس وليس حكمهم وهو ضد إراقة دماء المصريين سواء في سيناء أو في رابعة وضد قتل المدنيين.

ودخلت بارومة في جدال حاد مع عيد واتهمته بأنه من الإخوان علما بأنه يحمل توجهات يسارية، ثم قامت بكيل العديد من الاتهامات له بـ«السكوت عن قتل الجنود المصريين في سيناء وترديد أقوال الإخوان ومحاولة تخريب البلد».

وانسحب عيد من اللقاء مع بارومة التي قالت بعد خروجه من البرنامج إنه كان يريد فقط شتم الحكومة المصرية و»الرئيس السيسي». وأضاف «عيد» على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إنه وجد الضيف المواجه له ينسحب من اللقاء، فقرر الانسحاب أيضا ليترك المذيعة وحدها.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس/ آب 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان أحداث 30 حزيران/يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة.