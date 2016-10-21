﻿لا خروج من أحياء حلب الشرقية… هجوم في أطراف دمشق ينفذه «فيلق الرحمن»

دمشق ـ «القدس العربي»: لم تنجح دمشق وموسكو حتى الآن في إخراج أي مقاتل من داخل أحياء حلب الشرقية رغم انقضاء مدة ثمان وأربعين ساعة على الهدنة الإنسانية التي أعلنتها سورية وروسيا في مدينة حلب بغرض توفير الظروف المطلوبة لخروج مئات المسلحين من داخل تلك الأحياء والتوجه إما نحو مدينة إدلب أو إلى مناطق سيطرة الحكومة في حلب الغربية.

أصوات مكبرات الصوت التي نُصبت على عربة مدرعة روسية وكانت تنادي مسلحي حلب الشرقية للخروج من الأحياء والاستسلام لم تجد آذاناً صاغية داخل حلب الشرقية، بقيت النداءات لساعات دون نتيجة.

تقول مصادر مواكبة للوضع الميداني في حلب إن أي اتصالات جدية أو مفاوضات حقيقية لم تجرِ بين السلطات السورية وفصائل المعارضة المسلحة بخصوص الخروج من أحياء حلب الرقة وأن أي اتصالات أو مفاوضات لم تجرِ أيضاً بين حركة أحرار الشام أو تنظيم جبهة النصرة من جهة وأي طرف إقليمي ودولي وأممي من جهة أخرى بخصوص الانسحاب من أحياء حلب الشرقية ما يعني أن احتمال خروج مسلحين من تلك الأحياء يكاد يكون معدوماً.

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا اعتبر أن «أن الحملة الهستيرية التي تشنها الدول التي تتباكى على معاناة المدنيين في حلب وبالتواطؤ مع بعض موظفي الأمم المتحدة أدت إلى عرقلة كل المبادرات الإنسانية التي اطلقتها الحكومة السورية بالتعاون مع القوات الروسية منذ الثامن والعشرين من شهر تموز/يوليو الماضي حتى الآن وشجعت إرهابيي جبهة النصرة وأحرار الشام على الاستمرار باحتجاز آلاف العائلات».

وبينما كانت الأضواء متجهة نحو مدينة حلب ومعابر الخروج في أحياء بستان القصر ودوار الجندول، سرقت العاصمة دمشق تلك الأضواء لبعض الوقت إثر هجوم مباغت شنه مقاتلون من فيلق الرحمن على أطراف حي الزبلطاني انطلاقاً من حي جوبر الملتهب، الهجوم فشل في اختراق دفاعات القوات الحكومية التي استطاعت أن تقتل أكثر من أحد عشر مقاتلاً من المهاجمين، جنود سوريون نشروا على موقع الفيسبوك صوراً ومقاطع فيديو تُظهر قتلى فيلق الرحمن في موقع الهجوم كما عرضوا فيديو يُظهر تفجير نفق قالوا إن المهاجمين استخدموه للوصول إلى النقطة المطلوب مهاجمتها في أطراف حي الزبلطاني شرقي العاصمة دمشق.

وظُهر أمس الجمعة كشف ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي عن إمكانية وقف الهدنة الإنسانية في حلب في حال تدهور الأوضاع فيها. واعتبر بيسكوف أن الوضع في حلب يتغير بشكل سريع، وقد يتغير إلى الأسوأ، وأضاف: لذلك جميع القرارات بشأن تمديد الهدنة أو وقفها) تتخذ انطلاقا من الوضع الراهن».

وفي ما يخص احتمال تمديد الهدنة الإنسانية في حلب قال بيشكوف: هذا الأمر يتعلق ببعض الوقائع، منها «كيفية استمرار عملية خروج المسلحين من المدينة، وكيف سيتم تحقيق ضمان أمن قوافل المساعدات الإنسانية، وهل سيواصل المسلحون الأعمال الهجومية أم لا، وهل سيتم استغلال الهدنة لإعادة تجمعات فصائل إرهابية وتزويدها بالأسلحة أم لا؟».