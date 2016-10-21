﻿الحكومة اليمنية تتهم ميليشيا الانقلابيين بارتكاب أكثر من 100 خرق للهدنة خلال اليوم الأول في تعز

تعز ـ «القدس العربي»: اتهمت الحكومة اليمنية أمس ميليشيا الانقلابيين الحوثيين واتباع المخلوع علي صالح بارتكاب 108 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة تعز لوحدها خلال اليوم الأول للهدنة، إثر استمرارها في القصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز، وسط اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمينة (سبأ) الحكومية ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عمدت إلى خرق الهدنة ووقف إطلاق النار وذلك من خلال قصفها العشوائي على عدد من الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز.

وقالت قيادة المحور العسكري لمحافظة تعز في تقرير أولي لها «ان المليشيا الانقلابية ارتكبت 108 خرقاً للهدنة من خلال قصفها العشوائي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني والمقاومة في مديريات المحافظة يوم الخميس».

وأضافت القيادة في تقريرها «شنّت المليشيا الانقلابية قصفاً عشوائياً استهدف أحياء الزهراء والمحافظة والدعوة والمطار القديم والثورة والاخوة و 14 تشرين أول/اكتوبر والحوض وجبل جرة والصومعة وكلابة والشماسي وثعبات وشارع بير باشا وجبل الهان وتبة الخزان واللواء 35 ومقبرة حسنات وتبة الوكيل وصبر والمجمع القضائي ومدرسة همدان والجبجبة ومفرق شرعب وحدائق الصالح ووادي الضاب ومناطق في الصلو والمفاليس والمقوات والحناني بمنطقة خدير وجولة الصقر، الزنوج وحسنات».

واوضحت في تقريرها «ان المليشيا مارست قصفها من مواقعها في الدفاع الجوي وصالة والسلال وعراعر والوعش وتبة الكمبتين وسوفتيل والامن المركزي والقصر والجعشة وتبة العسيلة بمقبنة والتشريفات وتبة الريبا ومزارع همام وغراب وحي قريش والخمسين والعرسوم والعدنة صالة وتبة القارع والربيعي والصيار بمنطقة الصلو والسمن والصابون وتبة الدبعي أحكوم وورزان، وبيت الجن وعمارة الدّقل والممشاح حيفان والبهلول بمنطقة البرح غرب المدينة».

وذكرت قيادة محور تعز ان مليشيا الحوثي وصالح استخدمت في قصفها مدافع 23م.ط ورشاشات 12.7 وقصف بالدبابات ومدافع الهاون ورشاشات 14.5 ومدافع هاوتز وهجوم وقنص وضرب بالمعدلات الثقيلة وقصف بمدافع بي 10 وصواريخ الكاتيوشا».

وكشف التقرير التقرير الحكومي ان المليشيا الانقلابية قامت بتعزيزات عسكرية لمواقع جديدة، وارسال 5 سيارات شاص و40 شخص من افرادها إلى مواقعها المتواجدة فيه.

وكانت الهدنة التي دعت اليها وترعاها الأمم المتحدة دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء الخميس لمدة 72 ساعة ومن المقرر أن تنتهي مساء اليوم السبت، في حال لم تتمكن الأمم المتحدة من تمديدها مع استمرار الخروقات التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية والتي تتهم أيضا الطرف الحكومي اليمني وقوات التحالف بارتكاب خروقات ايضا.

واعتبر العديد من المراقبين ان الهدنة غير مجدية في ظل تكرار عملية وقف إطلاق النار بنفس التجارب السابقة الفاشلة التي لم تتوفر فيها وآليات للرقابة على الطرفين أو مراقبون إقليميون او أمميون للاطلاع على الخروقات وتوثيقها حتى تستطيع الأمم المتحدة الإعلان عن الطرف المرتكب للخروقات بشكل واضح وتمارس ضده الضغوطات للكف عن ذلك وبالتالي تحميله مسئولية وتبعات ذلك.

وقصفت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية مواقع للمتمردين على مشارف العاصمة صنعاء، حسب ما افاد شهود عيان الجمعة، بعد ان اتهم التحالف المتمردين بانتهاك وقف إطلاق النار الهش.

وقال الشهود ان الغارات الجوية استهدفت في وقت متأخر من الخميس مواقع المتمردين الحوثيين في جبل النبي شعيب على الاطراف الجنوبية الغربية من صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون. وقالوا ان المنطقة تضم قواعد للدفاعات الجوية تسيطر عليها قوات متمردة موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين.

كما استهدفت الغارات الجوية المتمردين في محافظتي الجوف وصعدة الشماليتين، حسب ما افاد شهود عيان وإعلام المتمردين.

من جانبه، أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الجمعة بصمود وقف إطلاق النار «اجمالا» في اليمن وحث كافة اطراف النزاع على «ضمان احترامه بالكامل».

وقال في بيان «ان وقف المعارك هش لكنه صامد اجمالا».

وأضاف انه «يحث اطراف النزاع على التحلي بضبط النفس وتفادي التصعيد والانخراط التام في وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة».

وذكر الاطراف المتحاربة بواجبها في تأمين «وصول (المساعدات) الإنسانية بلا عراقيل».

والهدنة التي بدأ سريانها تحت ضغوط دولية منتصف ليل الأربعاء الخميس اثارت آمالا باحتمال تسوية النزاع الذي خلف اليمن اكثر من 6900 قتيل و35 الف جريح واكثر من ثلاثة ملايين نازح في 18 شهرا.

إلى ذلك، قُتل مسلحان يشتبه في انتمائهما لتنظيم «القاعدة»، أمس الجمعة، في غارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، نفذتها في محافظة «مأرب» شرقي اليمن، حسب شهود عيان. وقال الشهود إن طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أمريكية، نفذت أمس غارة جوية استهدفت سيارة من نوع «جيب تويوتا»، في منطقة «حاجبة»، جنوب مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الإسم نفسه.

وأضاف الشهود، أن الغارة أدت لمقتل اثنين من المسلحين الذين كانوا داخل السيارة، والذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، دون مزيد من التفاصيل.

وفيما لم يتسن على الفور التأكد من مصادر رسمية، بخصوص هوية الطائرة أو القتيلين، فإن طائرات أمريكية بدون طيار تنفذ غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية أدت لمقتل عدد من قيادات وعناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، مقتل 17 من عناصر «القاعدة» في اليمن، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي فقط، في محافظات شبوة ومأرب (شرق)، والبيضاء (وسط).