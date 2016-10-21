﻿الأمين العام للجهاد رمضان شلح يطرح مبادرة «النقاط العشر» للخروج من المأزق السياسي: إلغاء أوسلو والانقسام والتوافق على برنامج وطني

غزة ـ «القدس العربي»: أكد الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، على ضرورة استمرار المقاومة الفلسطينية حتى تحرير فلسطين من الاحتلال. وشدد على أن «فلسطين ليست الأندلس» في إشارة إلى رفض التنازل عن هدف التحرير والعودة، وطالب في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس بإلغاء «اتفاق أوسلو» من أجل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وذلك خلال مهرجان مركزي كبير أقامته الحركة في الذكرى الـ 29 لانطلاقتها في مدينة غزة بعنوان «الجهاد ميلادنا المتجدد».

وقال في كلمة عبر الهاتف أمام المشاركين في المهرجان الكبير الذي أقامته حركة الجهاد في «ساحة الكتيبة» غرب مدينة غزة «هذا المهرجان يطلق ثلاث رسائل الأولى موجهة للأمة»، والثانية للشعب، والثالثة لحركة الجهاد».

وقال وهو يدعو إلى مزيد من الدعم المقدم للفلسطينيين من أجل مواجهة التحرير «إن أمة بلا فلسطين أمة بلا قلب».

وأضاف وهو ينتقد الفعل العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية «الأمة بأقوالها وأفعالها تفاجئنا وكأن فلسطين ليست قلبها». وتابع وهو ينتقد ضعف الدعم العربي والإسلامي المقدم لفلسطين «لم نكن نتوقع أن نعيش إلى اليوم الذي تصبح فيه نصرة فلسطين تهمة وجريمة في واقعنا العربي».

وانتقد الأمين العام للجهاد عمليات التطبيع العربي مع إسرائيل، وقال «عندما يدير العرب ظهرهم لفلسطين وأخذهم إسرائيل بالأحضان، لا يحق لأحد أن يتهم أو يسيء للمقاومة».

وأشار إلى أن هذا التنكر لفلسطين وما تمثله في العقيدة والتاريخ والواقع «يعني تصديق المزاعم اليهودية التوراتية والتلمودية».

غير أن الأمين العام للجهاد الإسلامي شدد في كلمته على أن «فلسطين ليست الأندلس»، مضيفا «والقدس ليست قرطبة ومهما انحرفت الأمة عن جادة الصواب، فهي لن تفرط بقضية فلسطين وإن فعلت فهي لا تستحق الحياة».

وتطرق شلح إلى الواقع العربي في هذا الوقت وتأثيره على القضية الفلسطينية، وقال «العرب لم يفلحوا في منع ضياع فلسطين وواقعهم اليوم مشغول بنفسه وغير مكترث ويهرول للتطبيع مع «إسرائيل». ورفض الأمين العام للجهاد أن تسيطر «حالة اليأس والإحباط وتسفيه المقاومة» في ظل حالة انسداد الأفق، وما أسماه «الجدل الذي تحول لنوع من الترف حول حل الدولتين وحل الدولة الواحدة». وحين تطرق شلح إلى واقع حركته قال «لسنا حركة إسلام سياسي وهذا مصطلح مضلل هدفه الإساءة لديننا»، مضيفا «نحن حركة مقاومة وطنية بمرجعية إسلامية ولنا كل الفخر بذلك». وأكد شلح أيضا أنه لن تكون هناك أي عاصمة للفلسطينيين سوى القدس. وقدم شلح في ختام كلمته مبادرة من عشر نقاط، هدفها الخروج من المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية، تبدأ أولها بإعلان الرئيس عباس إلغاء «اتفاق أوسلو». وشمل برنامج «النقاط العشر» التي قدمها الأمين العام للجهاد الإسلامي، إعادة بناء منظمة التحرير لتصبح «الوعاء الجامع للشعب الفلسطيني»، وأن تعلن المنظمة سحب الاعتراف بإسرائيل. وشمل البرنامج أيضا إعلان المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بأنها ما زالت «مرحلة تحرر وطني من الاحتلال وإعادة الاعتبار للمقاومة وتعزيز وتطوير انتفاضة القدس».

وطالب بصياغة برنامج وطني لتعزيز صمود الشعب وثباته على الأرض. وشدد على ضرورة الاتصال بكل القوى والأطراف العربية والإسلامية لـ «تحمل مسؤوليتهم تجاه كل ما تتعرض له القضية الفلسطينية وتحديدًا ما يجري في القدس والأقصى». وتحمل بنود البرنامج كذلك الدعوة لـ «إطلاق حوار وطني شامل» بين كل مكونات الشعب لدعم كل متطلبات التحول نحو المسار الجديد، وكذلك إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وصياغة برنامج وطني جديد. وكانت جماهير غفيرة من أنصار حركة الجهاد الإسلامي احتشدت في «ساحة الكتيبة»غرب مدينة غزة، لحضور المهرجان. ولوح أنصار الحركة الذين قدموا من كل مناطق القطاع برايات الحركة السوداء، وتواجد بين الحشود أطفال ونساء ورجال كبار في السن. وانتشر أفراد مسلحون يتبعون الجناح العسكري للحركة «سرايا القدس»، في مكان الاحتفال، وهم يرتدون ملابس عسكرية، ويضعون أقنعة على وجوههم وبين أيديهم بنادق رشاشة، كذلك شوهدت ناشطات من الجناح المسلح للجهاد الإسلامي وهن يحملن أسلحة رشاشة. ووضعت خلف المنصة الرئيسة للمهرجان صورة كبيرة لمدينة القدس، كتب عليها «الجهاد ميلادنا المتجدد… واجب التحرير لا وهم السلطة». وإلى جانب صورة مدينة القدس الكبيرة وضع رسم لخارطة فلسطين، كتب عليه «أمة بلا فلسطين، أمة بلا قلب».

كذلك وضع المنظمون صورا لشهداء الحركة وفي مقدمتها الأمين العام السابق فتحي الشقاقي، كذلك وضعت صور لأسرى الحركة في سجون إسرائيل، وصممت منصة الاحتفال على شكل أسوار مدينة القدس.

وألقى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كلمة باسم الفصائل الفلسطينية في المهرجان، أشاد بها بحركة الجهاد الإسلامي، وبعملها ضد الاحتلال.

وقال إن حركة حماس تتفق مع حركة الجهاد الإسلامي على ثوابت «لا تمس» في القضية الفلسطينية.

وأضاف «نؤكد أننا في حماس وكتائب القسام أيدينا ممدودة لكن من يريد تحرير فلسطين ولا نقبل أي تنازلات تضر بقضيتنا».

وأكد على استمرار التمسك بالمقاومة حتى تحرير فلسطين، وقال «لا نقبل إلا بالمقاومة بكل وسائلها». وكان نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، قال إن رسالة المهرجان هي «رسالة التضامن، والتماسك، وتكريس الوئام في مواجهة واقع ينضح بالكراهية والعنف والتعصب». وأضاف «هذه الرسالة التي يجب أن نحملها جميعا في هذا اليوم، وفي كل يوم».

وحضر احتفال الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 29 مسؤولو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. من جهتها هنأت حركة المقاومة الشعبية، حركة الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها. وجاء في برقية التهنئة «نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طريق الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت والمقدسات فعهدنا بكم عهد الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين».