﻿وزيرالأوقاف المصري اتهم الإخوان بالطائفية… وسائق «التوك توك» طلع «إخوانجي قابض»

القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأت وسائل إعلام وتصريحات حكومية حملة واسعة لشن هجمات قاسية ضد جماعة «الإخوان»، ما اعتبره مراقبون محاولة للتحذير من أي مشاركة شعبية في المظاهرة الداعي اليها معارضون في الحادي عشر من الشهر المقبل.

وتقوم قنوات إعلامية مؤيدة لـ«الإخوان» خارج مصر إلى الترويج إلى تلك المظاهرات. ورد مسؤولون مصريون بالتأكيد على توقعهم بعدم حصول أي مظاهرة في ذلك الوقت، ولكن معارضين تساءلوا عن أسباب قلق وسائل الإعلام على المظاهرات، حيث انها وجهت اتهامات إلى سائق التوك توك الشهير بأنه ينتمي إلى الجماعة وحصل على أموال منها مقابل الفيديو الذي انتشر في كافة وسائل الإعلام. وتساءلت تعليقات عن اتهام السائق «لكن كيف قبض وهو ما زال يقوم بعمله الفقير».

ومن بين الانتقادات ضد الجماعة، اتهمت وزارة الأوقاف جماعة الإخوان، في بيان لها، بأنها تتخذ من النزعة الانتقامية مسلكا لإرهاب خصومها ومخالفيها، مؤكدة على أن ذلك لن يزيد الناس إلا كرها للجماعة ومسلكها وعملها.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أن انتقام الجماعة من مخالفيها في الرأي والمسلك والايديولوجيا صار واضحا رأى العين، محذرا «المخدوعين بالجماعة» من كذب الإخوان وعملهم الدؤوب على تحريك النزعات الطائفية والمذهبية والمطالب الفئوية، مضيفا « فقد صاروا لا أخلاق لهم في شيء، الغاية عندهم تبرر الوسيلة أي وسيلة كانت، دون تفكير في كونها مشروعة أو غير مشروعة».

واوضح أن مشروع الجماعة هو ما يصل بهم إلى سدة الحكم، وما سواه لا مشروعية له، قائلا « فالذي يحدد المشروع وغير المشروع عند الجماعة هو ما يحقق أطماعهم ومخططاتهم، وكلما كانت الوسيلة أسرع من وجهة نظرهم في الوصول إلى أهدافهم كانت أولى وعملوا على دعمها وتأصيلها بما يحفظون من نصوص، أما إذا لم تؤدي إلى ما يريدون فإنهم يسخرون كل ما يملكون من أدوات بيانية وفنية ومواقع تواصل لهدمها وتفنيدها».

وطالب الوزير بأن يكون الجميع على وعي كبير بطبيعة هذه الجماعة والعمل على كشف طبيعتها وتاريخها الأسود ومنهجها في الغدر والخيانة والعمالة، محذرا من الوقوع في الأفخاخ التي تنصبها الإخوان لمن لا يعون معنى الوطن ولا يقدرون مخاطر التحديات التي تهدد مصر والأمة العربية.

حرب إعلامية

وقال النائب البرلماني مصطفى بكري: «أنتوا عايزين تسقطوا السيسي ليه يا مصريين؟ السيسي مش سبب انهيار الاقتصاد المصري ولا حتى هو سبب غلاء الأسعار ولا هو سبب إفلاس مصر ولا حتى هو اللي بيعلي سعر صرف الدولار في السوق المصرفية؛ السيسي أنقذنا من الإخوان اللي كانوا عايزين يدمروا البلد وكانوا هيبيعونا ولو السيسي مأنقذناش منهم كان دلوقتي رجعنا 100 سنة للوراء».

اما الإعلامي أحمد موسى، فاتهم الإخوان بأنهم وراء الترويج لمظاهرات 11 نوفمبر المقبلة، قائلا: «إن مصر ستدخل في مجاعة، والمصريين كانوا في كل حتة في مصر في احتفالات العيد والسياحة كانت شغالة على آخرها في العيد».

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»: «بقى المصريين دول هيفكروا في الخروج لمظاهرات، دول مش فاضيين لانهم بيبنوا بلدهم والإخوان محتاجين يتغطوا شوية».

وفي جنوب العاصمة نفى عدد كبير من أهالي قرية «عنك» في مدينة إطسا في محافظة الفيوم، وجود حالات تسمم بين تلاميذ مدرسة «عنك» الابتدائية جراء تناول التطعيمات في المدرسة. وأكد الأهالي أن ما تثيره مواقع الإخوان عن وجود حالات تسمم ووفيات بين تلاميذ المدرسة أمر غير صحيح على الإطلاق، وما يرددونه عن ارتفاع حالات التسمم إلى 150 تلميذا كلام عار تماما عن الصحة، حيث إنه بمجرد وقوع إغماءات بين الطلاب وقبل أن يتم الكشف عليهم ومعرفة سبب الإغماء والاطمئنان على حالتهم بدأت المواقع الإخوانية في نشر خبر هز قلوب جميع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية عنوانه «وفاة 25 طالبا بمدرسة إعدادية بإطسا»، وهو ما استنكره أهالي إطسا رافضين هذا النوع من الأخبار التي تهدف إلى الإثارة.