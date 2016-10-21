﻿المهرجان القومي للسينما يمنح جوائزه لأفضل الإنتاجات المصرية

القاهرة – «القدس العربي»: اختتمت مساء الخميس فعاليات الدورة العشرين من المهرجان القومي للسينما، وكانت السينما البديلة أو المختلفة هي صاحبة الحظ الأوفر في إقتناص عدد كبير من الجوائز. فهو المهرجان الوطني الذي تتنافس فيه حصيلة الإنتاج السينمائى المصري خلال العامين 2015 و2016، ما بين أفلام روائية طويلة وقصيرة ووثائقية وأفلام تحريك. ودورة هذا العام من المهرجان الذي يقام سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، يترأسه المخرج السينمائي سمير سيف.

أولى هذه الأفلام «سكر مر» إخراج هاني خليفة، والذي حصل الجائزة الأولى لأحسن فيلم روائي طويل وقيمتها 300 ألف جنيه، وجائزة أحسن إخراج وقيمتها 50 ألف جنيه، حيث يعتبر فيلم «سكر مر» هو ثاني أفلام مخرجه هاني خليفة بعد فيلمه «سهر الليالي» عام 2003 والذي حقق أعلى إيرادات وقتها في عرضه في قاعات السينما في مصر.

فيما حصل فيلم «باب الوداع»، إخراج كريم حنفي أيضاً علي جائزتين، الأولى جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 20 ألف جنيه، والجائزة الثانية لأحسن فيلم هذا العام 200 ألف جنيه وبالتالي تصل حصيلة الجوائز التي حصدها فيلم «باب الوداع» إلى 13 جائزة في مهرجانات سينمائية كثيرة.

فالفيلم الذي يعتبر أول أفلام مخرجه كريم حنفي الروائية الطويلة قضى ما يقرب من تسعة أعوام في إعداده والعمل به لكي يخرج للنور، في ظل ظروف الإنتاج السيئة، التي كانت تمر بها السوق السينمائىة في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير. فقد حصل على دعم إنتاج من وزارة الثقافة المصرية عام 2006.

وقد حصل فيلم «خارج الخدمة» إخراج محمود كامل على أربع جوائز، الأولى جائزة أحسن وقيمتها 150 ألف جنيه، وجائزة أحسن ممثل ذهبت للممثل الشاب أحمد الفيشاوي، وجائزة أحسن ممثلة كانت من نصيب الفنانة شيرين رضا عن دورها الإستثنائي في الفيلم، وجائزة أفضل موسيقي للملحن تامر كروان وقيمتها 20 ألف جنيه.

ويظل هناك دائماً بصيص من الأمل للمخرج حينما ينجز فيلمه الأول بعناية شديدة وبلغة سينمائية عالية، فقد حصل فيلم «قط وفار» للمخرج على ثلاث جوائز، الأولى هي جائزة الإخراج لأفضل عمل أول عن فيلمه الروائي الطويل «قط وفار» وقيمتها 20 ألف جنيه، وجائزة أفضل سيناريو للكاتب وحيد حامد وقيمتها 30 ألف جنيه. وفيلم «قط وفار» والذي أكد فيه مخرجه على قدرته في التعبير عن شخصياته بحس فني وسينمائي عال، إلى جانب ذلك فقد حصل بطل فيلمه محمد فراج على جائزة التمثيل دور ثان – رجال- وقيمتها 20 ألف جنيه.

أما فيلم «حرام الجسد» والذي يواصل عروضه في مهرجانات سينمائية كبرى آخرها مهرجان لندن السينمائي، كما يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة السابعة والعشرين من أيام قرطاج السينمائية، فقد حصلت بطلته الممثلة الشابة ناهد السباعي على جائزة أحسن ممثلة دور ثان في الفيلمين «حرام الجسد» إخراج خالد الحجر وفيلم «سكر مر» إخراج هاني خليفة، وجائزة الصوت منحت لمهندس الصوت جمعة عبد اللطيف عن فيلم «حرام الجسد».

أما فيلم «شد أجزاء» إخراج حسين المنباوي، والذي حقق أعلى إيرادات عقب عرضه في دور العرض السينمائية المصرية العام الماضي تخطت حاجز 20 مليون جنيه مصري، فقد حصل على جاىزة أحسن تصوير للمصور إسلام عبد السميع وقيمتها 30 ألف جنيه، وجائزة المونتاج والتي كانت من نصيب المونتير رحيم العويلي وقيمتها 20 ألف جنيه.

أما جوائز الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك والتي تمثلت في 32 فيلما تسجيليا، و50 فيلما روائيا قصيرا، وسبعة أفلام تحريك جاءت كالتالي: في أفلام التحريك منحت جائزة أنطون سليم للعمل الأول وقدرها 8000 جنيه إخراج نيرة الصروي عن فيلم «صولو»، أما جائزة لجنة التحكيم وقدرها 16000 جنيه فذهبت للمخرجة هديل حسن عبد الغني عن فيلمها «بدايات»، فيما حصل فيلم «شبك شعر» إخراج عطية عادي على جائزة أفضل فيلم وقدرها 24000 جنيه.

أما جوائز الأفلام الروائية القصيرة، فقد منحت جائزة السينمائي شادي عبد السلام والتي تقدر بثمانية آلاف جينه للمخرج محب وديع عن فيلمه «صورة سيلفي». أما جائزة لجنة جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقدرها 16000 جنيه ذهبت للمخرج فادي جمال عطا الله عن فيلمه «زيت».

ويظل المخرج الشاب شريف البندراي يواصل حصوله على الجوائز في المهرجانات السينمائية، فقد حصل فيلمه «حار جاف صيفاً» عن قصة وسيناريو وحوار نورا الشيخ على جائزة أُضل فيلم روائي قصير وقيمتها 24000 جنيه.

فيما جاءت جوائز الأفلام التسجيلية كالتالي: جائزة سعد نديم للعمل الأول وقدرها 8000 جنيه منحت للمخرج بيشوي أشرف عن فيلمه «ملح الأرض». وجائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة وقدرها 6000 جنيه كانت للمخرج وليد يوسف السباعي عن فيلم «ذكرى الموت المرتقب».

إما جائزة الأفلام التسجيلية الطويلة فقد حصل فيلم «الحريدي»، إخراج محمد الأسواني على جائزة أفضل فيلم وقيمتها ا 24000 جنيه. فيما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «مهاجر إلى السماء»، إخراج هاني سمير وقيمتها 16000جنيه.