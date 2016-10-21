﻿ زلزال قوي يضرب غرب اليابان

طوكيو ـ د ب أ:أعلنت السلطات اليابانية أن زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مساحات واسعة من الأراضي غرب اليابان امس الجمعة، ولكن لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي). ولم ترد تقارير بشأن عدد الضحايا أو حجم الخسائر جراء الزلزال.

وأفادت شبكة (إن.إتش.كيه) الإخبارية بأن الزلزال تسبب في وقف حركة القطارات في غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال الذي حدث في الساعة الثانية وسبع دقائق مساء (0507 بتوقيت غرينيتش) يقع في منتصف مقاطعة توتوري وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.