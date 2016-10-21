﻿الاعصار «هايما» يوقف دورة الحياة في هونغ كونغ

هونغ كونغ ـ أ ف ب: اقفرت شوارع هونغ كونغ المكتظة عادة الجمعة وتوقفت دورة الحياة التي عادة ما تشهد وتيرة محمومة في المستعمرة البريطانية السابقة، بسبب الاعصار هايما الذي اسفر عن سقوط ثمانية قتلى في الفيليبين.

فقد ألغيت رحلات، وفرت السيارات والمارة من الشوارع وأقفلت المدارس وعدد كبير من المكاتب، لدى اقتراب الاعصار من جنوب شرق هونغ كونغ. وألغيت الجلسة الصباحية للبورصة، ومن غير المحتمل ان تستأنف المبادلات بعد الظهر.

وفي الساعة 11،30 (3،30 ت غ) كان الاعصار هايما يبعد حوالى مئة كلم عن هونغ كونغ، ومن المتوقع ان يقترب منها كيلومترات اضافية، قبل ان يصل الى اليابسة في جنوب الصين القارية. وأعلنت أجهزة الأرصاد الجوية مستوى الاستنفار الثامن، وهو اعلى ثالث استنفار، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية. وكتبت على موقعها ان «البحر هائج والامواج عاتية. وعلى الناس توخي اقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء مسافة بعيدة عن الواجهة البحرية».

ورغم كل ذلك، جازف بعض من السبعة ملايين شخص وتوجهوا الى السواحل لإلتقاط صور. وفي حي كينيدي تاون غرب جزيرة هونغ كونغ، تدافع أشخاص قرب حواجز أمنية على الواجهة البحرية للتبلل برذاذ الأمواج.

وقالت لويزا لي التي تقيم في حي شرق المستعمرة البريطانية السابقة «انا سعيدة في الواقع بسبب سوء الأحوال الجوية لأني في اجازة». وكانت الأمطار غزيرة وبلغت سرعة الرياح 98 كلم في الساعة. واقتلعت أشجار وعلقت الرحلات البحرية فيما ألغيت 500 رحلة، كما ذكرت سلطات المطار. وألغيت خدمات الحافلات وتقلصت حركة مترو الانفاق.

وقد أسفر الإعصار هايما الذي يعني حصان البحر باللغة الصينية، عن ثمانية قتلى على الأقل وتسبب في أضرار كبيرة في الفلبين حيث دمر عشرات آلاف المنازل. وعندما ضرب الأرخبيل مساء الاربعاء، كان هايما مصنفاً في فئة الأعاصير العاتية.