﻿ أنثى نمر تثير الرعب في قرى هندية

نيودلهي ـ د ب أ: قال مسؤولون الجمعة ان أنثى نمر متوحشة تسببت في نشر الذعر في قرى شمالي الهند قتلت بالرصاص، معلنين انتهاء عمليات البحث التي استمرت طوال 45 يوماً .

وقتلت أنثى النمر /6 أعوام/ شخصين، وأصابت خمسة آخرين خلال الشهرين الماضيين. وقال باراج داكاتا، ممثل الغابات الإقليمية، إن عملية بحث واسعة النطاق، شارك فيها المئات من حراس الغابات وطائرة مروحية وطائرات بدون طيار، انتهت بمحاصرتها في أحد حقول قصب السكر حيث أطلق عليها قناصة النار عليها 11 مرة.

ونشرت أنثي النمر الرعب في قلوب سكان 20 قرية في المنطقة، ما ادى الى عدم ذهاب الاطفال إلى المدارس ونادراً ما كان يخرج السكان بعد حلول الظلام، إلا انه بعد فترة وجيزة من قتلها، سار القرويون المبتهجون في موكب عارضين أنثي النمر القتيلة وأقاموا احتفالات.