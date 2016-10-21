﻿قرار أوروبي بتغيير اسم سلسلة مطاعم»مافيا»

■ روما ـ د ب أ: ذكر تقرير صحافي أنه لم يعد مسموحاً لسلسلة مطاعم أسبانية تقدم مأكولات إيطالية استخدام اسم «مافيا « بعد صدور قرار بهذه الصدد من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة « لا ريببليكا « الإيطالية عن مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي القول إن دلالات كلمة «مافيا» تؤثر على صورة المطبخ الإيطالي وأن مفهوم السلسلة يلقي بضوء إيجابي على شبكة إجرامية وهو ما يشكل خطراً وتهديداً على إيطاليا. وقالت روزي بيندي رئيسة اللجنة البرلمانية الإيطالية المناهضة للمافيا: «هذا قرار مهم… لا يمكن ربط المطبخ الإيطالي – وهو رائع للغاية – بوصمة المافيا».

وكانت بيندي اشتكت أول مرة للاتحاد الأوروبي نيابة عن الدولة الإيطـــــالية. ويدرج موقع «لا مافيا» 41 مطعما عبر أسبانيا. وهي مــــزينة بصور لزعماء المافيا الإيطالــــية واســـتخدمت السلسلة شعارات إعلانية مثل «المافيا توفر وظائف».