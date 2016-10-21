﻿احباط محاولة تهريب 17 ألف دولار في جورب سوري من مصر إلى تركيا

القاهرة ـ د ب أ: ألقت سلطات مطار القاهرة الجمعة القبض على راكب سوري حاول تهريب 17 ألف دولار فى جوربه خلال سفره إلى تركيا مخالفاً قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب .

وصرحت مصادر أمنية مسؤولة في المطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول اشتبه الرائد محمد مندور مشرف تأمين صالة السفر فى الراكب السورى « ع.أ « وتم تفتيشه ذاتياً وتبين وجود 17 ألف دولار فى جوربه مخالفاً قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتي تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى عند سفره الى خارج مصر. وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .