﻿أول كافتيريا نباتية في جامعات الوطن العربي… فلسطينية

رام الله ـ «لقدس العربي» من فادي أبو سعدى: افتتحت في جامعة القدس أول كافيتيريا نباتية خالية من أي منتج حيواني لخدمة أكثر من ثلاثة عشر ألف طالب في حرم الجامعة في أبو ديس شرقي القدس المحتلة لتمكينهم من الحصول على وجبة غذائية صحية وبأسعار معقولة و»خالية من أي عنف تجاه الحيوان» حسبما أعلنت الجامعة.

وهذه الكافيتيريا التي أطلق عليها اسم «صدفة» ليست الأولى فلسطينياً فحسب بل هي الأولى على مستوى جامعات الوطن العربي. فيما ستكون غير ربحية حيث سيقسم ريعها بين مساعدة الطلبة المحتاجين في الجامعة من خلال صندوق الطالب المحتاج والقسم الآخر لدعم المشاريع المجتمعية والشبابية في نطاق عمل الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان.

ويؤكد القائمون على الفكرة أن كافيتيريا «صدفة» هي رسالة مهمة لدعـــــم هذه المبادرة كجزء من التوجه الانساني لتطبــــيق مفاهيم الرفق بالحـــيوان والحفاظ على البيئة ودعم المنتج الفلسطيني الصحي.

وهذه المبادرة هي جزء من مبادرة ريادية قام بها أطفال ضمن برنامج شباب من أجل التغيير الذي تديره الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان للعام الثاني على التوالي، والذي لاقى الكثير من الإقبال وحقق أهدافه بشكل مميز.

وقدمــــت جامعة القدس المفتوحة بداية من رئيسها عماد أبو كشك مروراً بكافة العاملين فيها، الدعم الكامل للمبادرة من اجل توفير بيئة صحية لطلابها.