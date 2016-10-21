سفير تركيا لدى طهران ينفي مزاعم استدعاء الخارجية الإيرانية له





طهران- الأناضول- نفى السفير التركي لدى طهران، رضا هاقان تكين، الجمعة، استدعاءه لمقر الخارجية الإيرانية، على خلفية تصريحات لمسؤولين أتراك حول عملية تحرير مدينة الموصل العراقية.

وأوضح السفير، في تصريحات لـ “الأناضول”، أن الخارجية الإيرانية دعته السبت الماضي، لمناقشة البيان المشترك لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي صدر في 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري، دون التطرق لموضوع الموصل

جاء ذلك للرد على أنباء روّجتها وسائل إعلام إيرانية قالت فيها إن الخارجية استدعت السفير على خلفية تصريحات زعمت أن مسؤولين أتراكاً أطلقوها بشأن العملية الجارية بالموصل لاستعادتها من قبضة “الدولة الإسلامية”.

ولفت السفير إلى أن اللقاء كان لمناقشة البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الخليجي، وتبادل وجهات النظر حوله.

وتابع “نشرت وسائل إعلام إيرانية الخميس خبر دعوتي إلى مقر الخارجية في طهران، بصيغة أكدت خلالها أن الأمر كان استدعاءً، في حين أن الحقيقة كانت على عكس ذلك”.