طرفا الحرب في اليمن يتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار





صنعاء- رويترز- تبادل الطرفان المتحاربان في اليمن الاتهامات يوم الجمعة بخرق هدنة تستمر 72 ساعة، بدأت قبيل منتصف ليل الأربعاء، مع إعلان التحالف الذي تقوده السعودية أن قوات الحوثيين خرقت الهدنة بمهاجمة عدة مدن في البلدين.

وأعلنت الأمم المتحدة وقف إطلاق النار بين الطرفين في وقت سابق من الأسبوع. ومن المحتمل أن يتم تمديده في حالة تماسكه.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن قوات الحوثيين استخدمت قذائف صاروخية ونيران قناصة لمهاجمة مدن حدودية داخل السعودية في منطقتي جازان ونجران.

واتهمت أيضاً الحوثيين بشن هجمات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مثل تعز وحجة وشبوة ومأرب وعدن.

وقال التحالف إنه رد على هجمات الحوثيين وفقا لقواعد الاشتباك ويواصل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تجاه انتهاكات وقف إطلاق النار.

ونقلت قناة المسيرة التلفزيونية المتحالفة مع الحوثيين عن جماعة الحوثي قولها إن التحالف قصف عدداً من المناطق في منطقة شدا الحدودية ملحقاً أضراراً بالممتلكات.

ولم يعلن أي من الجانبين سقوط ضحايا.