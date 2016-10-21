فرنسا تبدأ قريباً إزالة مخيم ” الغابة” للمهاجرين في مدينة كاليه





كاليه- د ب أ- قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها ستبدأ إخلاء ما يسمى بمخيم “الغابة” للمهاجرين في مدينة كاليه يوم الاثنين المقبل، وذلك في أحدث محاولة لإغلاق المخيم الذى تسبب اكتظاظه بالمهاجرين والحالة غير الصحية في جنباته في توجيه حملة انتقادات واسعة النطاق بشأن معاملة الحكومة للمهاجرين.

ويعيش نحو 6500 شخص حالياً في المخيم، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، وسيتم نشر نحو 1250 من ضباط الشرطة الأسبوع المقبل للمساعدة على عملية الإخلاء.

وأضافت وزارة الداخلية الجمعة : “نحن على دراية تامة بمدى حساسية هذه العملية”.

وقد تجمع مئات المهاجرين واللاجئين في مدينة كاليه لسنوات، على أمل أن يتمكنوا من الانتقال بشكل غير شرعي عبر القناة الإنجليزية إلى بريطانيا.