شولتز: استمرار المحادثات بشأن اتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي

بروكسل - د ب أ – قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، على موقع تويتر فى وقت مبكر السبت إن الاتحاد الاوروبي يرغب في إجراء محادثات جديدة بشأن اتفاق التجارة المتعثر بين كندا وبلجيكا.

وقال شولتز إنه سيجتمع مع وزيرة التجارة الكندية كرستيا فريلاند الساعة 0730 صباحاً بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش)، وسيعقد محادثات مع رئيس إقليم والونيا البلجيكي، بول ماجنيت الساعة 0900 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) “لإحياء محادثات اتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي”.

وتابع “لا يمكن أن نتوقف في الميل الأخير”.

وقال شولتز للإذاعة الألمانية في وقت سابق إن كندا كانت مستعدة “لوقف عقارب الساعة”، حتى يحل الاتحاد الأوروبي مشاكله الداخلية.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، قررت فريلاند تأجيل عودتها إلى كندا.

وقد بدا يوم الجمعة أن الجهود الأخيرة لإنقاذ اتفاق التجارة التاريخي بين الاتحاد الأوروبي وكندا ستفشل، بعد أن قالت فريلاند إنه “من المستحيل” التغلب على معارضة إقليم والونيا.

وكان يفترض أن يتم توقيع الاتفاقية الأسبوع الجاري، لكن حكومة إقليم والونيا سحبت موافقتها على الاتفاقية، وهو ما يعني استحالة موافقة بلجيكا ككل عليه، في حين تحتاج الاتفاقية إلى موافقة كافة دول الاتحاد الأوروبي.