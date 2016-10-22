مقتل: 19 على الأقل في تحطم مروحية في سيبيريا

موسكو – أ ف ب – لقي 19 شخصاً على الأقل، حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في شمال غرب سيبيريا ليل الجمعة السبت، على ما أعلن محققون مكلفون بالقضية.

وتحطمت طائرة الهليكوبتر من طراز “مي 8″ التي كانت تقل 22 شخصاً، في وقت متأخر الجمعة خارج مدينة نوفي يورنغوي، و”لقي 19 شخصاً حتفهم جراء إصابات متعددة في موقع (التحطم)، وفق المعلومات الأولية”، بحسب ما أعلن المحققون في بيان.

وكانت المروحية تقوم برحلة من منطقة كراسنويارسك في سيبيريا إلى مدينة يورنغوي في منطقة يامالو نينيتسكي، عندما تحطمت بين الساعة 14،00 و15،00 ت غ، على ما أوضح المحققون.

وقال الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ إنه تبلغ بأن مروحية قامت بعملية هبوط صعبة الجمعة، خارج نوفي يرونغوي لكنه لم يأخذ علماً في بادئ الأمر بوقوع إصابات.

وأوضحت الوزارة أن عمال الطوارئ أرسلوا إلى مكان الحادث وتمكنوا من إنقاذ ثلاثة أشخاص من بين الحطام.

وأشار المحققون إلى أن الناجين نقلوا إلى مستشفى في نوفي يورنغوي.

وقالت لجنة التحقيق إن الحادث قد يكون ناجماً عن خرق قوانين سلامة الطيران، أو مشكلة ميكانيكية أو ظروف مناخية صعبة.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق جنائي للبحث في أي انتهاكات محتملة.

ولفتت وزارة الطوارئ إلى أن الضباب والرؤية الصعبة أعاقا عمليات البحث عن المروحية وعمل فرق الإنقاذ.

وقتل 15 شخصا العام الفائت في تحطم مروحية مدنية في محيط بلدة ايغاركا في غرب سيبيريا، على بعد نحو 2800 كلم شمال شرق موسكو.