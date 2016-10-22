الأمم المتحدة تفتح تحقيقاً في الهجوم على قافلة مساعدات في سوريا الشهر الماضي

نيويورك - د ب أ- أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة، عن إجراء تحقيق في الهجوم على قافلة مساعدات تابعة للمنظمة الدولية في سوريا الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل عامل إغاثة و20 مدنياً.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام بان كي مون، “شكل لجنة تحقيق داخلية ومستقلة بمقر الأمم المتحدة للتحقيق في الحادث الذي تعرضت له عملية إغاثة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في قرية عرم الكبرى بسوريا في 19 أيلول/سبتمبر”.

وسيقود التحقيق، المقرر أن يبدأ الاثنين، اللفتنانت جنرال الهندي المتقاعد أبهيجيت جوها. وستقوم اللجنة بـ”التحقق من وقائع الحادث.”

وسيقوم بان كي مون باستعراض التقرير واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

وقالت الأمم المتحدة إن الحادث الذي وقع في محافظة حلب بشمال سوريا يمكن أن يشكل جريمة حرب.