المعارضة : ملثمون مسلحون حاولوا اقتحام مكاتب لجنة بالكونجرس الفنزويلي

كراكاس - رويترز – حاول نحو سبعة رجال ملثمين اقتحام مكاتب لجنة المراقبة المالية في الجمعية الوطنية الفنزويلية يوم الجمعة، وذلك حسبما قال رئيس اللجنة التي تقودها المعارضة والذي قال إن من المرجح أن دوافع الحادث سياسية.

وكانت اللجنة قد أصدرت يوم الأربعاء تقريراً، اتهمت فيه شركة بتروليوس دي فنزويلا بالفساد قائلة إن أموالاً يبلغ حجمها نحو 11 مليار دولار اختفت من الشركة أثناء وجود رافائيل رامريز على رأسها من عام 2004 إلى عام 2014 .

وقال فريدي جيفارا رئيس اللجنة”يا لها من مصادفة.”

“مجموعة مسلحة تصل لتهديد الناس بعد يومين فقط من إدانتنا قضايا الفساد الكبيرة في شركة بتروليوس دي فنزويلا .”

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من الحادث.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بشكل فوري على طلب للتعقيب.

وقال متحدث باسم جيفارا، إن ما بين سبعة وثمانية رجال حاولوا اقتحام مكاتب اللجنة.

وقال “كانوا يريدون دخول اللجنة ولكنهم لم يذكروا دافعهم.”

وأضاف أنهم وضعوا سلاحاً في فم أحد المساعدين الإداريين لشق طريقهم إلى داخل مكاتب اللجنة.

ولكنه قال إنه لم يُسمح للمجموعة بالمرور وقام أفراد أمن الجمعية الوطنية باعتقال هؤلاء الرجال لفترة وجيزة قبل السماح لهم بالرحيل.

واتهم رامريز رئيس شركة بتروليوس دي فنزويلا السابق تقرير الفساد الذي أصدرته الجمعية الوطنية قائلاً إنه مليء”بالأكاذيب غير المسؤولة.”