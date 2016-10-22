مقتل قيادي حوثي في غارة لطيران التحالف بالجوف شمالي اليمن

اليمن - الأناضول – قتل قيادي في جماعة الحوثي، في غارة جوية شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في محافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقال عبد الله الأشرف، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية في محافظة الجوف، بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك ” صباح السبت، إن القيادي الحوثي ” فايز القطواني” لقي مصرعه في غاره لطيران التحالف بمنطقة ” بن شهاب ” الواقعة بين مديريتي المتون والزاهر في المحافظة.

وفي الوقت الذي لم يذكر الأشرف مزيداً من التفاصيل، لم يتسن تأكيد ذلك من قبل الحوثيين.

ومساء أمس ذكر مركز الجوف الإعلامي التابع للمقاومة في محافظة الجوف، في بيان صحافي أن” عدداً من مليشيات الحوثي وصالح قتلوا في محاولة التسلل إلى بعض مواقع الجيش والمقاومة في منطقة الساقية بالمحافظة”.

وأضاف البيان، أن” أفراد الجيش والمقاومة تمكنوا أيضاً من إحراق عربة عسكرية تابعة للحوثيين في المنطقة نفسها.”

ويوم الجمعة، أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه يجري مع الأطراف المعنية، مشاورات للاتفاق على تمديد لوقف الأعمال العدائية، الذي بدأ العمل به اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء_ الخميس، لمدة 72 ساعة.

وفجر الثلاثاء الماضي، أعلن ولد الشيخ، في بيان صحافي نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عن وقف لإطلاق النار في اليمن، لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وذكر أن قرار وقف إطلاق النار، سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 23:59 من ليلة الأربعاء، بتوقيت اليمن (20:59 ت.غ) لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.