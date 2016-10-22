اخلاء مطار لندن-سيتي ومعالجة 27 شخصاً بعد “حادث كيميائي” فيه

لندن – أ ف ب – أعلنت ادارة الاطفاء البريطانية ان مطار مدينة الاعمال في لندن، أخلي لساعات الجمعة بعد “حادث كيميائي”، موضحة ان رجال الانقاذ عالجوا 27 شخصاً عانوا من صعوبات تنفسية فيه.

واعيد فتح مطار لندن-سيتي بعد ثلاث ساعات على اغلاقه على اثر الحادث الذي تطلب اجلاء 500 مسافر. ونقلت سيارتا اسعاف شخصين الى المستشفى بينما قام عالج المسعفون في المكان 25 آخرين كانوا يعانون من صعوبات في التنفس.

وقالت ادارة الاطفاء على موقعها الالكتروني انها تلقت “معلومات عن حادث كيميائي” في المطار الواقع في منطقة دوكلاند في شرق لندن المخصص لرحلات رجال الاعمال والرحلات القصيرة.

واضافت ان “الشرطة وطواقم الاطفاء قامت بعمليتي تفتيش” سمحتا بإعلان المطار آمناً.

من جهتها، ذكرت الشرطة البريطانية (سكتلنديارد) ان عمليات البحث التي جرت المطار “سمحت بالعثور على ما يشبه بخاخ للغاز سي اس″ الذي يستخدم في مكافحة الشغب.

واضافت الشرطة في البيان ان “سبب الحادث لم يعرف لكن رجال الشرطة يحققون لمعرفة ما اذا كان وقع بعد تسرب عرضي” للغاز الذي تحتويه العبوة.

وتحاول الشرطة معرفة ما اذا كان احد الركاب تخلص من البخاخ قبل عمليات التفتيش الامني، موضحة انه لم يتم توقيف اي شخص والتحقيق متواصل.

وتم الغاء عدد من الرحلات القادمة من فرانكفورت وامستردام وباريس او تحويلها الى مطارات اخرى.