ثمانية قتلى في فيضانات في هندوراس

تيغوسيغالبا - أ ف ب – اعلنت فرق الاطفاء في هندوراس، مقتل ثمانية اشخاص في فيضانات وانهيار مبان على اثر امطار غزيرة هطلت في الايام الاخيرة في هذا البلد الواقع في اميركا الوسطى.

وقال الناطق باسم فرق الانقاذ اوسكار تريمينيو، ان ردال الاغاثة عثروا على جثتين جرفهما نهر شولوتيكا في العاصمة تيغوسيغالبا. كما عثروا على جثة ثالثة في النهر نفسه على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً الى شمال شرق الموقع نفسه.

وأدت الاحوال الجوية السيئة الى فيضان الانهار والى سيول كبيرة في البلاد.

في تيغوسيغالبا، عثرت على جثتين في انقاض منزلين انهاراً بسبب الامطار، وثلاث جثث اخرى في ال بارايسو شرق البلا