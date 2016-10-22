صحيفة عراقية: مقتل 473 من “الدولة” وتحرير 53 قرية منذ انطلاق عملية الموصل

بغداد - د ب ا – ذكرت صحيفة عراقية رسمية السبت، أن القوات العراقية تمكنت منذ انطلاق عملية تحرير الموصل في السادس عشر من الشهر الجاري وحتى عصر يوم أمس من قتل اكثر من 473 من تنظيم الدولة الاسلامية وتحرير 53 قرية .

وأفادت صحيفة الصباح العراقية الرسمية، بأن التقدم الأمني السريع من عدة محاور اسفر خلال الفترة من 16 إلى 21 من الشهر الجاري عن تحرير 53 قرية وقتل اكثر من 473 ارهابياً واعتقال 22 آخرين استناداً لقيادة العمليات المشتركة.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم “تدمير 95 عجلة مفخخة و21 مفرزة هاون فضلاً عن تدمير 16 احادية و7 احزمة مفخخة واربعة منازل مفخخة، اضافة الى تدمير مخزن كبير للأسلحة .. وتفجير 352 عبوة ناسفة تحت السيطرة”.