خفر السواحل الإيطالي ينقذ أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر

روما - الأناضول - تمكّنت طواقم خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ ثلاثة آلاف و300 مهاجر غير قانوني، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مياه البحر المتوسط.

وبحسب الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيطالية، أجرت طواقم خفر السواحل، 24 عملية إنقاذ في قنال صقلية، بالبحر المتوسط. قبالة السواحل الليبية.

كما عثرت على جثث سبعة أشخاص، في زورقين مطاطيين.

وأظهرت بيانات رسمية إيطالية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ارتفاع نسبة المهاجرين “غير القانونيين” القادمين بحراً إلى البلاد بمعدل 5.98%، منذ بداية العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان إحصائي الأسبوع الفائت: إنه “قد وصل إلى السواحل الإيطالية في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، وحتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 144 ألفاً و527 مهاجراً، بينما وصل بالفترة نفسها من العام الماضي، 136 ألف و373 مهاجراً”.

وكانت وزارة الداخلية حذرت نهاية أغسطس/آب الماضي من “غزو كبير للمهاجرين غير الشرعيين بحراً في فصل الخريف، نظراً للأحوال الجوية المواتية والتي ستفاقم معدلات الوافدين”.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.