إخلاء مقر حملة هيلاري كلينتون بعد العثور على مادة بيضاء

نيويورك - رويترز – قالت الشرطة إنه تم إخلاء مقر حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون مساء الجمعة، بعد العثور على مادة بيضاء داخل ظرف.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن اثنين من المتدربين في مكتب للحملة في مانهاتن، عثرا على المادة التي تم نقلها إلى مقر كلينتون في بروكلين مما أدى إلى إخلاء الطابق الحادي عشر.

وذكرت الشرطة أن إجمالي أربعة أفراد تعرضوا للمادة لكن ليست هناك إصابات أو تقارير تفيد بمرض أي منهم. وتفحص الشرطة المادة وتحقق في الواقعة.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور.