الجيش العراقي يحاول السيطرة على بلدة مسيحية قرب الموصل

بغداد - رويترز – قال الجيش العراقي إن قواته أطلقت عملية السبت، لاستعادة السيطرة على بلدة قرة قوش المسيحية قرب الموصل آخر مدينة رئيسية في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وعندما اجتاحت الدولة الإسلامية المنطقة في 2014 تم إخلاء قرة قوش التي تبعد نحو 20 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من الموصل.

وفي الأسبوع الماضي سيطرت وحدات خاصة عراقية على بلدة برطلة المسيحية إلى الشمال من قرة قوش.

وبدأ الهجوم يوم الاثنين لاستعادة السيطرة على الموصل بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تكون معركة الموصل أكبر معركة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وتسيطر الدولة الإسلامية أيضاً على مناطق في سوريا.