وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد للإطلاع على تقييم هجوم الموصل
Oct 22, 2016
بغداد - رويترز – وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إلى بغداد، في زيارة غير معلنة للإطلاع على تقييم الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مسوؤل دفاعي أمريكي كبير للصحافيين قبل الزيارة “سنرى رئيس الوزراء (حيدر العبادي) ونحصل على أفضل تقييم لديه بشأن عمليات الموصل.”
وأضاف “أنها بداية الحملة ولدينا مشاعر إيجابية بشأن كيف انطلقت الأمور لا سيما مع الطبيعة المعقدة لهذه العملية.”
و لماذا لا يوسعوا التقييم لتشمل نتائج غزوهم الأخرق . أفضل يوم في حياتي ذاك الذي خرجت به مع أكثر من مليون من البشر في لندن ١٥ شباط ٢٠٠٣ منادين لا لغزو العراق …..غير أن السياسيين المجرمين لم يستمعوا لصوت ضمير البشرية ……ما أعظم عارهم !