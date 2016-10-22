وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد للإطلاع على تقييم هجوم الموصل

بغداد - رويترز – وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إلى بغداد، في زيارة غير معلنة للإطلاع على تقييم الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسوؤل دفاعي أمريكي كبير للصحافيين قبل الزيارة “سنرى رئيس الوزراء (حيدر العبادي) ونحصل على أفضل تقييم لديه بشأن عمليات الموصل.”

وأضاف “أنها بداية الحملة ولدينا مشاعر إيجابية بشأن كيف انطلقت الأمور لا سيما مع الطبيعة المعقدة لهذه العملية.”