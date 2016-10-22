مقتل شخص وفقدان أربعة بعد غرق قارب صيد في الصين

بكين - د ب أ – ذكر تقرير إخباري السبت أن صياداً توفي وفقد أربعة آخرين بعد غرق قاربهم، قبالة سواحل إقليم “تشيجيانج” شرق الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إن القارب، الذي يقل عشرة صيادين، غرق أثناء رسوه الجمعة في البحر، بالقرب من منطقة “وينلينج” بمدينة “تايتشو”.

وتمكن رجال الانقاذ من انتشال خمسة صيادين احياء، حتى صباح اليوم السبت. ومازالت عملية البحث عن المفقودين مستمرة، حسب التقرير.

وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات غرق القارب.