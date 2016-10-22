العراق يدعو دول الجوار إلى عقد اجتماع لمناقشة تداعيات المنطقة

بغداد - د ب أ – دعا العراق السبت، دول الجوار الى عقد اجتماع لمناقشة التداعيات التي تشهدها المنطقة.

وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في كلمة بالمؤتمر التاسع المجلس الاعلى للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية الذي انطلق اليوم :”أدعو دول الجوار العراقي الى عقد اجتماع يضم تركيا وإيران والسعودية ودول الجوار الأخرى ، ونحن مستعدون مع اتحاد البرلمانات الإسلامية لتحقيق تقدم شامل لكل المشاكل والعلاقة مع دول الجوار العراقي”.

وأضاف أن “هذه الدول جميعاً معنية بما يجري في المنطقة وأدعو هذه الاطراف الى قبول الدعوة كبادرة من التراث لتحقيق السلام”.