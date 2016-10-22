 رئيس الوزراء العراقي يدعو الدول العربية والإسلامية للتوحد ضد تنظيم الدولة الاسلامية

بغداد - د ب أ- دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي السبت، دول الجوار العراقي والدول العربية والإسلامية إلى التوحد من أجل القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال العبادي، خلال حضوره للمؤتمر التاسع للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية الذي انطلق اليوم: “ندعو دول الجوار العراقي والدول العربية والإسلامية للتوحد ضد الأزمات ومواجهة داعش”.

وأضاف أن” 35 مليار دولار هي كلفة الدمار الاقتصادي نتيجة الحرب على داعش، وهناك خسائر اجتماعية وانسانية “.

وذكر أن “تركيا تقاتل من أجل توسيع النفوذ في المنطقة”.

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قال ، في كلمته أمام المؤتمر :”أدعو دول الجوار العراقي الى عقد اجتماع يضم تركيا وإيران والسعودية ودول الجوار الأخرى ، ونحن مستعدون مع اتحاد البرلمانات الإسلامية لمناقشة كل المشاكل والعلاقة مع دول الجوار العراقي”.

وأضاف أن “هذه الدول جميعاً معنية بما يجري في المنطقة، وأدعو هذه الاطراف الى قبول الدعوة كبادرة من التراث لتحقيق السلام”.