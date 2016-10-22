مستوطنون اسرائيليون يجرفون مساحات واسعة بالضفة الغربية

الضفة الغربية - د ب ا – شرعت جرافات تابعة للمستوطنين الاسرائيليين ، السبت، بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية دير الحطب، شرق نابلس بالضفة الغربية ، فيما اطلقت قوات اسرائيلية على اراضي زراعية ومراكب صيادين فلسطينيين .

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية ـ”وفا”، إن الأراضي التي يستهدفها المستوطنون تبعد 2كم عن مستوطنة “الون موريه”.

وأعرب عن خشيته أن تكون أعمال التجريف هذه مقدمة لبناء بؤرة استيطانية جديدة في تلك المنطقة.

من جهة اخرى ، أطلقت قوات إسرائيلية، صباح السبت، النار من أسلحتها الرشاشة الثقيلة على أراضي المزارعين ومراكب الصيادين في مدينة غزة.

وأفادت “وفا”، بأن الجنود الاسرائيليين المتواجدين في محيط موقع “ناحل عوز″ العسكري شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فتحوا نيران الرشاشات الثقيلة على أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين القاطنين قرب المنطقة المستهدفة.

كما فتحت زوارق اسرائيلية حربية النار من الأسلحة الرشاشة على مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، على بعد نحو 4 أميال بحرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار في مركبي صيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

يذكر أن القوات الاسرائيلية تتعمد بشكل يومي استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، إضافةً إلى الصيادين في بحر غزة، بمهاجمتهم وإطلاق النار عليهم.