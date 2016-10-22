أنباء عراقية عن تفجير “الدولة” أكبر فنادق محافظة نينوى

الموصل - د ب أ – أعلن سكان محليون في محافظة نينوى العراقية السبت، عن قيام تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) بتفجير أكبر فندق في محافظة ننيوى (خمسة نجوم) على ضفاف دجلة في الساحل الايسر بالموصل.

وقال السكان، إن عناصر تنظيم الدولة أقدموا على تفجير فندق(أوبروي) أكبر فندق يقع على ضفاف دجلة بالموصل .

وأوضح السكان أن” تنظيم الدولة اقدم على تفجير الفندق المكون من 11طابقاً بواسطة براميل تحتوي على مادة “تي ان تي” ما أسفر عن تفجيره بالحال “.

وذكروا أن” تفجير فندق نينوى اوبري والذي كان يتخذ منه التنظيم مقراً هاماً لقيادية سبب استياء كبيراً في نفوس أهالي الموصل “.

وكان عناصر تنظيم الدولة قد اتخذوا من فندق اوبروي مقراً هام له وتم تغيير أسم الفندق من اوبروي إلى فندق (الوارثين ) بحسب تسمية التنظيم .