ضربة جديدة من أنجيلينا جولي لطليقها براد بيت

لندن ـ ذكر موقع Radar Online، أن الفنانة العالمية أنجيلينا جولي، بدأت بإزالة كافة الوشوم التي لها أي علاقة بزوجها السابق براد بيت.

والوشوم التي قررت التخلص منها انجلين أحدهما على ذراعها يحمل اسم المكان الذي ولد فيه بيت، ووشم آخر يحمل طابعا رومانسيا سبق ورسمته في كمبوديا، وكان زوجها رسمه نفسه على جسده في نفس المكان.

وانفصل الثنائي الذي أطلق عليهم الجماهير برانجلينا بعد قصة حبهما المشتعلة، بعدما هزت أنجلينا الأوساط الفنية العالمية بتقديمها أوراق طلاقها رسميا للمحكمة تطلب فيها الطلاق من زوجها براد بيت بسبب المشاكل والخلافات التي يمران بها، والتي بات من الصعب الوصل لحل لها.

وتعتقد أنجلينا أن هذا القرار الأفضل لصحة أطفالها وحياتهم، وطالبت بالحضانة الكاملة لأطفالها الستة، وسمحت مؤخرا لبراد بيت برؤية أولاده بإشراف أحد المختصين.