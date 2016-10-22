سلمى حايك تكشف: ترامب أخذ رقم هاتفي كي أخرج معه

لندن ـ قالت الممثلة المكسيكية سلمى حايك إنها لا تشك “ولو للحظة” في ارتكاب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وقائع التحرش الجنسي التي تلاحقه من قبل عدة نساء منذ أسابيع.

وأشادت في تصريحاتها لبرنامج إذاعي أمريكي باعتراف النساء بهذه التجارب السيئة، لافتة إلى أنها مرت بتجربة شبيهة مع رجل الأعمال نفسه.

وروت حايك روايتها قائلة: “أنا على يقين من حدوث كل ذلك لأنه حينما عرفته وكان لدي رفيق عاطفي حاول مصادقته كي يأخذ رقم منزلي، وتمكن من الحصول على الرقم وهاتفني كي أخرج معه”.

وتابعت “حينما قلت له إنني لن أخرج معه حتى لو لم يكن لدي صديق عاطفي، قام بالاتصال أو أن أحدهم اتصل بصحيفة “ناشونال إنكوايرر” واختلق قصة حول أنه لن يخرج يوما معي بسبب قصر قامتي”.

واستكملت “لم أخرج معه قط، لكنه هاتفني لاحقا وسألني: هل تصدقي ذلك؟ من يقول هذا؟ لا أريد أن يأخذ الناس هذه الفكرة عنك”.

وأضافت: “كان يعتقد أنني سأقبل الخروج معه كي لا يعتقد الناس أن هذا هو السبب وراء عدم خروجه معي”.

وختمت تصريحها بالقول: “إنه شخص لا يفعل شيئا سوى الكذب والاستغلال”.