معلمّة امريكية متهمّة بالاعتداء الجنسيّ على تلاميذها 200 مرّة وتصويرهم في حالات خادشة للحياء

لندن ـ تواجه المعلّمة راندي لين زورينكو البالغة من العمر 33 عاماً تهمة الاعتداء الجنسيّ 200 مرّة على تلاميذها.

وقد تمّ اعتقالها في مدرسة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكيّة، ولم تعرف هوية وعمر الضحيتين، بل كلّ ما عُرف أنّ إحداهما فتاة فيما جنس الضحية الأخرى مجهول.

وفي التفاصيل، اعترفت زورينكو أنّ علاقتها مع أحد الضحايا بدأت في كانون الثاني من العام 2013 وعام 2015 أصبحت على علاقة مع الضحيتين في آن معاً واستمر ذلك حتى 14 تشرين الأول من العام الحالي.

وقد اعترفت الضحيتان بأنّهما مارسا الجنس مئات المرّات وأنّ زورينكو التقطت صوراً لهما في حالات خادشة للحياء.

وقد وجهت السلطات إلى زورينكو تهمة الاعتداء الجنسيّ على الأطفال، تهمة الاعتداء الجنسيّ داخل المؤسسات، تهمة الاتصال غير المشروع مع قاصر، وتهمة إرسال صور وفيديوهات جنسيّة إلى أطفال.

وأعطت المدرسة على الفور إجازة إدارية للمعلمة فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.