طالبة مصرية تُستدعى للخدمة العسكرية بسبب اسمها

القاهرة ـ أدى التباس في اسم فتاة مصرية إلى استدعائها للخدمة العسكرية في واقعة غريبة جرت مؤخراً في جامعة الاسكندرية.

وروى موقع مصراوي قصة الفتاة “وسام مجدي” الطالبة في كلية الآداب بجامعة الاسكندرية التي اكتشفت أنها مطلوبة للخدمة العسكرية لدى ذهابها الى مكتب “الكنترول” بكلية الآداب لتسأل عن ورقة الإفادة الخاصة بها، لانهاء بعض الأوراق بهدف اتمام سفرها إلي ذويها في الكويت.

وأشار الموقع المذكور إلى أن وسام سألت عن الاجراء المتبع بعد ذلك، فردّ عليها أحد الموظفين أنها تحتاج للذهاب إلى مكتب شؤون الطلبة، حتى يوّقع لها على ورقة مكتوب عليها “تقر شؤون الطلبة أن وسام مجدي طالبة أنثى وليست طالب ذكر”.

وروت العشرينية للموقع المذكور أن أحداً من موظفي الجامعة لم يكلّف نفسه عناء النظر إلى ملفها المتضمن صوراً شخصية لها أو حتى شهادة ميلادها.

ولفت الموقع إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها بالنسبة لوسام، حيث اختلط الأمر على أحدهم مُسبقًا، وحوّل ملفها بمرحلة الابتدائية، إلى مدرسة إعدادية للبنين، ولكن ذلك لم يحدث في مصر، بل في سلطنة عُمان، حيث عاشت مرحلة طفولتها هناك.