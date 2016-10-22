قوات أمريكية في قاعدة بالعراق تضع أقنعة وقائية بعد حرق كبريت

بغداد- رويترز- قال مسؤولان عسكريان أمريكيان السبت إن أفراد القوات الأمريكية في قاعدة غرب القيارة الجوية قرب الموصل وضعوا أقنعة وقائية بعدما نقلت الرياح أدخنة من مصنع كبريت يحترق بعدما أضرم تنظيم الدولة الإسلامية النار فيه.

وقاعدة غرب القيارة الجوية هي المركز الأمريكي الرئيسي لمساندة العمليات التي يقودها العراق لاستعادة مدينة الموصل من أيدي الدولة الإسلامية. وهناك نحو 5000 جندي أمريكي في العراق لكن الجيش الأمريكي لم يكشف عن عدد قواته في القاعدة الجوية.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه “تحركت الرياح بالفعل جنوبا وكإجراء احترازي وضعت القوات في غرب القيارة معداتها الوقائية الشخصية وتواصل عملياتها في هذا الوقت”.

وقال مسؤول ثان إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت القوات أمرت بارتداء الأقنعة الوقائية أم أنها فعلت ذلك من تلقاء نفسها.

والأولوية الأساسية هي تجنب وقوع أي حالات إصابة بأمراض تنفسية بسبب استنشاق الأدخنة. وقال المسؤول الثاني إن عينات من الهواء في محيط قاعدة غرب القيارة أرسلت إلى الوكالة المعنية بتقليل مخاطر أسلحة الدمار الشامل التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية لتحليلها لمعرفة “إن كان هناك ما يقلق في النتائج”.

وقال المسؤولان إن الدولة الإسلامية أشعلت النيران في مصنع للكبريت قبل يومين خلال القتال حول المشراق جنوبي الموصل. وأضاف أحد المسؤولين أن قوات الأمن العراقية تتوقع أن إخماد الحريق سيستغرق ما بين يومين إلى ثلاثة أيام.

وشاهد مصور لرويترز على الجبهة الجنوبية أعمدة من الدخان تتصاعد أمس الجمعة من مصنع الكبريت وتلوث الهواء بغازات سامة.