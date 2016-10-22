اغتيال عميد في الجيش المصري قائد احدى فرق المدرعات في سيناء أمام منزله في القاهرة

القاهرة- أ ف ب- قتل عميد في الجيش المصري خارج منزله في مدينة العبور في القاهرة صباح السبت، وفق ما افاد مسؤول في الجيش وعائلته فرانس برس.

قتل العميد عادل رجائي قائد احدى فرق المدرعات في سيناء بعد اطلاق النار عليه اثناء مغادرته المنزل، حسبما افادت شقيقة زوجته هدى زين العابدين.

واوضحت “قتلوه في السادسة صباحا. لا اعرف ان اصيب بست او 12 رصاصة. استهدفوه قبل ان يتمكن من دخول سيارته”.

واكد مسؤول عسكري لفرانس برس “استشهاد” العميد رجائي، من دون تفاصيل اخرى.

واعلنت مجموعة باسم “لواء الثورة” مسؤوليتها عن مقتل العميد في الجيش.

وافادت على موقع تويتر “قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية المجرم عادل رجائي احد مجرمي السيسي صباح السبت بعدة طلقات في الراس واغتنام سلاحه”.

وينفذ جهاديون موالون لتنظيم الدولة الاسلامية هجمات تستهدف الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء المحاذية لاسرائيل ولقطاع غزة.

وقتل الجهاديون المئات من العسكريين ورجال الشرطة المصريين في سيناء بشكل خاص، لكن يندر ان يتم استهداف ضباط بهذا المستوى.

وتبنوا هجمات في القاهرة وقربها بينها خطف وقتل موظف كرواتي في شركة نفطية وتفجير القنصلية الايطالية العام 2015.

ونفذت مجموعات غير معروفة هجمات منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي العام 2013 وقمع انصاره. ومن هذه المجموعات واحدة تطلق على نفسها اسم “حركة حسم” تبنت عدة هجمات في القاهرة بينها اغتيال شرطي ومحاولة اغتيال وكيل نيابة والمفتي السابق علي جمعة.