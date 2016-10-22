مقتل مصور تلفزيوني يعمل لصالح قناة السومرية خلال تغطية معارك الموصل

بغداد- أ ف ب- قتل مصور لقناة السومرية الفضائية بنيران قناص خلال تغطية المعارك الدائرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في جنوب مدينة الموصل، حسبما افاد صحافيون.

وقال زميله علي الموسوي الذي كان برفقته لحظة مقتله في اتصال هاتفي مع القناة ان “قناصا من عناصر داعش استطاع ان يصيب الزميل علي ريسان اصابة بالغة اثناء تغطية المعارك في قرية البو فشكة”. واضاف “حاولنا نقله إلى اقرب نقطة طبية لكنه فارق الحياة”.

وتتقدم الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي من المحور الجنوبي انطلاقا من القيارة شمالا باتجاه الموصل بمحاذاة نهر دجلة.

وشنت القوات العراقية هجوما كبيرا الاثنين لاستعادة الموصل ثاني أكبر مدن العراق والمعقل الرئيس لتنظيم الدولة الاسلامية.

ويأتي مقتل المصور غداة مقتل مراسل قناة تلفزيونية في كركوك من قبل تنظيم الدولة الاسلامية الذي هاجم المدينة فجر الجمعة.