طالبان: الحركة تستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار منذ 18 شهرا

كابول- د ب أ- أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن الحركة تستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار للتخطيط للهجمات منذ 18 شهرا، جاء ذلك بعد يوم من قيام الحركة ببث مقطع فيديو سجلته كاميرا بطائرة بدون طيار لهجوم مميت على أحد مقرات الشرطة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن التكنولوجيا تلعب دورا حيويا في قتال الحركة ضد قوات الأمن الأفغانية شمال شرق وجنوب البلاد.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من قيام طالبان ببث مقطع فيديو التقطته كاميرا طائرة بدون طيار لهجوم بقنبلة على مقر للشرطة في مقاطعة ناوا بإقليم هلمند، وهو الهجوم الذي قال مجاهد أنه قتل رئيس الشرطة أحمد شاه سليم و”عشرات اخرين” قبل أكثر من أسبوعين.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية إنه ليس لديها علم باستخدام طالبان لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وفي منتصف حزيران/ يونيو، حظرت وزارة الداخلية الأفغانية استخدام الكاميرات المثبتة في الطائرات بدون طيار من جانب المنظمات الاعلامية، معللة ذلك بـ”مخاوف أمنية”.

واقليم هلمند أحد الأقاليم الاكثر اضطرابا في جنوب أفغانستان. وكل المقاطعات إما تشهد معارك عنيفة او تسيطر عليها حركة طالبان بشكل كامل. وتتعرض مدينة لاشكرجاه، عاصمة الاقليم، لحصار منذ أسابيع.