مسؤول عسكري ليبي: الطائرات الأمريكية تشن ثلاث غارات على مواقع تنظيم الدولة في سرت

سرت- د ب ا- أفاد المقدم محمد أقنونو، الناطق باسم سلاح جو قوات عملية البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بأن طيران “الدعم الدولي” شن ثلاث غارات على أهداف لتنظيم الدولة “داعش” في آخر معاقله بحي العمارات 656 والجيزة البحرية 600 في مدينة سرت.

وقال أقنونو في تصريح إلى لموقع “بوابة الوسط” الاخباري، السبت، إن الغارات استهدفت قناصًا فوق أحد المنازل وسيارة مفخخة، ومنزلاً به عدد من عناصر التنظيم في حى الجيزة البحرية.

وأشار اقنونو إلى أن طيران الاستطلاع الليبي واصل طلعاته السبت لمراقبة تحركات “داعش” في معاقله الأخيرة، حيث حان الوقت لعمليات الحسم، نافيًا هروب مقاتلي داعش من معاقلهم.

وينفذ سلاح الجو الأمريكي، منذ اول اب/ اغسطس الماضي، ضربات ضد مقاتلي تنظيم داعش في مدينة سرت، بطلب من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج، لدعم عملية البنيان المرصوص التي انطلقت في شهر ايار/ مايو الماضي لتطهير سرت من داعش الذي بسط سيطرته عليها في عام 2014.