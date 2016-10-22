مصرع 19 شخصا جراء تحطم مروحية شمالي روسيا

موسكو- الأناضول- أعلنت السلطات الروسية، السبت، مصرع 19 شخصاً، جراء تحطم طائرة مروحية، شمالي البلاد.

ووفق وكالة تاس الروسية فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مروحية من طراز “مي 8″ على متنها 22 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، حاولت، يوم الجمعة، الهبوط اضطرايا بالقرب من إقليم “أوكروغ يامالو- نينيتس″ الواقع في منطقة سيبريا، بسبب الظروف الجوية السيئة.

وأدى الهبوط الحاد للطائرة إلى مصرع 19 شخصاً، وإصابة ثلاثة بجروح بليغة جرى نقلهم إلى المستشفى.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث، بحسب ما أوردته الوكالة.