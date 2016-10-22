القوات العراقية تعلن سيطرتها على الأوضاع في كركوك ورفع حظر التجوال في المدينة

العراق- الأناضول- أعلن قائد شرطة محافظة كركوك العراقية، السبت، أن القوات المشتركة فرضت سيطرتها على الأوضاع في مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول محلي رفع حظر التجوال جزئيا في المدينة.

وقال العميد خطاب عمر عارف، في تصريحات صحفية إن “القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على مدينة كركوك، وما تزال تقوم بعمليات تمشيط ومداهمة لبعض الأحياء الجنوبية والشرقية”.

من جهته أكد رئيس مجلس محافظة كركوك رفع حظر التجوال الذي فرض الجمعة في المدينة بشكل جزئي.

وقال ريبوار الطالباني رئيس مجلس المحافظة في تصريح للأناضول “بعد استقرار الأوضاع الأمنية في مدينة كركوك تم رفع جزئي لحظر التجوال الذي فرض أمس على حركة المدنيين”.

وأضاف الطالباني أن “إجمالي قتلى مسلحي (داعش) في كركوك منذ فجر أمس وحتى اليوم (الساعة 13.00 تغ) بلغ 47 بما فيهم الانتحاريون”.

ولفت إلى أن “القوات الأمنية المشتركة بدأت ظهر اليوم بعمليات تمشيط واسعة في مناطق دوميز، والأسرى والمفقودين، و1 حزيران، وقرية صاري تبه جنوب غربي مدينة كركوك”.

بدوره، قال الملازم أول في قوات “الآسايش” (قوات الأمن التابعة للإقليم الكردي شمالي العراق) “ريبوار شمال” إن “اشتباكات مسلحة محدودة تجددت صباح اليوم بين قوات الأمن وعدد من مسلحي داعش المتحصنين داخل مبان في الأحياء الجنوبية من المدينة”.

وأضاف شمال للأناضول أن “القوات الأمنية تمكنت من احتواء الموقف وقتلت مسلحي داعش وكان عددهم أربعة”.

والجمعة، شن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” هجوما على كركوك، في الوقت الذي تواصل فيه القوات العراقية عملياتها للسيطرة على أراض حول الموصل استعدادا للهجوم على آخر معقل رئيسي لا يزال في قبضة التنظيم الإرهابي بالعراق.

ولا يزال “داعش” يحكم قبضته على قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك في الجنوب الغربي على بعد نحو 30 كيلومترا.

وتسيطر قوات البيشمركة على محافظة كركوك التي يقطنها خليط من الأكرد والتركمان والعرب.