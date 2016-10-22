أردوغان: تركيا “ملتزمة” بالتقدم نحو مدينة الباب السورية

أنقرة- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن القوات المدعومة من تركيا سوف تتقدم نحو مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية مؤكدا إصرار أنقرة على طرد المتشددين والمقاتلين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من حدودها.

وقال أردوغان أيضا في خطاب إن تركيا ستفعل كل ما يلزم مع شركائها في التحالف في مدينة الرقة لكنها لن تعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.

وقال بعد أن ذكر مدينة الباب “نحن ملتزمون بذلك سنذهب إلى هناك… يجب أن نعد منطقة خالية من الإرهاب”.