موسكو تتهم واشنطن بـ”معاداة روسيا” في مسألة إرسال مراقبين لانتخابات الرئاسة

موسكو- أ ف ب- صعدت موسكو السبت الخلاف حول محاولاتها إرسال مراقبين للاشراف على انتخابات الرئاسة الأمريكية متهمة واشنطن بتبني موقف “معاد لروسيا”.

وقالت موسكو انها تحاول إرسال مراقبين روس إلى مختلف الولايات الامريكية لمراقبة عملية التصويت في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن تم رفض ذلك.

واتهم سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي مسؤولين أمريكيين بمعاملة مسألة المراقبين “بطريقة معادية لروسيا للغاية”، بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للانباء.

واضاف “اذا تم منعنا من القيام بذلك لأسباب سياسية، فسنصل الى استنتاجات معينة”.

واضاف ان “الزملاء الامريكيين يجب ان يعلموا اننا لن ننسى هذا في المستقبل”، متهما اياهم بالادلاء بـ”تصريحات غير مقبولة”.

والجمعة اتهم جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية موسكو بـ”الدعاية” نافيا اي سياسة فدرالية لرفض المراقبين الروس.

كما اشار إلى أن روسيا اختارت عدم الانضمام الى بعثة مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن الجمعة إن موسكو بعثت بالعديد من الطلبات إلى اللجان الانتخابية المحلية تطلب منها “التعرف” على عملية التصويت.

واضافت ان روسيا تلقت “ردودا كانت غالبيتها سلبية بما في ذلك تهديد بان وجودنا في مراكز الاقتراع يمكن أن يعتبر عملا جنائيا”.

واتهمت السفارة عددا من الولايات التي اتصلت بها بـ”تنسيق قرارها السلبي مع الحكومة الفدرالية”.

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب اعرب عن اعجابه بالرئيس فلاديمير بوتين وتاييده للتقارب مع موسكو، بينما قالت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ان ترامب سيكون “دمية” بايدي بوتين.

وهذا الشهر اتهم مسؤولون أمريكيون رسميا الحكومة الروسية بشن هجمات معلوماتية “تهدف إلى التدخل في العملية الانتخابية الامريكية”.