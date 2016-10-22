الاشتراكيون في إسبانيا يتظاهرون ضد موافقة حزبهم على تشكيل حكومة جديدة برئاسة راخوي

مدريد- د ب أ- قام المئات من أعضاء “حزب العمال الاشتراكي” في إسبانيا بتنظيم تظاهرة ضد موافقة هيئة الحزب العليا على تشكيل رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي الوزارة الجديدة.

وردد المحتجون اليوم السبت أمام المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي في العاصمة مدريد شعار: “لا تعني لا”.

وتأتي هذه التظاهرة قبل يوم واحد من اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، حيث يجتمع أعضاء اللجنة وعددهم 250 شخصاً غداً الأحد للتشاور بشأن القبول بتشكيل حكومة أقلية بقيادة راخوي، وللبت في وضع نهاية ممكنة للانسداد السياسي الذي يقف حجر عثرة أمام ممارسة الحياة السياسية الاعتيادية منذ عشرة أشهر.

ولم يتسن لإسبانيا منذ انتخابات العشرين من كانون أول /ديسمبر 2015 تشكيل حكومة رسمية بسبب هذا المأزق المستحكم بين الأحزاب.

ويمارس راخوي سلطاته منذ ذلك التاريخ بمقتضى مبدأ تسيير الأعمال فقط.

وكانت الانتخابات الجديدة التي جرت في 26 حزيران /يونيو الماضي أثبتت أن حزب راخوي أقوى الأحزاب في إسبانيا إلا أنه فقد الأغلبية المطلقة.

وأسهم بيدرو سانشيز رئيس “حزب العمال الاشتراكي” الإسباني في الحيلولة دون تولي راخوي فترة ولاية جديدة، إلا أنه استقال في الأول من تشرين أول/ أكتوبر الجاري من رئاسة الحزب الاشتراكي، ويقود الحزب في المرحلة الانتقالية الحالية خافيير فيرنانديز، الذي يبدي استعداده للموافقة على فترة ولاية أخرى لراخوي، بعكس ما كان يتبناه سانشيز.