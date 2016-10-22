إردوغان: نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة حتى لو كانت “ثقيلة على قلوبنا”





أنقرة- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت إن بلاده تحترم الحدود الجغرافية لكل دولة حتى لو كانت “ثقيلة على قلوبنا”، فيما بدا أنه إشارة إلى مدينة الموصل العراقية التي كانت يوماً جزءاً من الامبراطورية العثمانية.

وجاءت تصريحاته بعد أن رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عرضاً من تركيا بالمشاركة في معركة طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من الموصل. وكانت تركيا تريد المشاركة في المعركة ومازالت تعتبر الموصل في نطاق نفوذها.

وقال إردوغان في خطاب “بعض الجهلة يأتون ويقولون ’ما هي الصلة التي يمكن أن تكون لنا بالعراق؟’ هذه الجغرافيا التي نتحدث عنها الآن جزء من روحنا… حتى إذا كانت ثقيلة على قلوبنا نحن نحترم الحدود الجغرافية لكل دولة”.