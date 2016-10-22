العبادي: الأتراك يريدون المشاركة في معركة الموصل “ونحن نقول لهم شكراً”





بغداد- أ ف ب- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت، خلال لقاء مع وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر الذي يزور بغداد، رداً على مطالبة تركيا بالمشاركة في معركة استعادة الموصل من الجهاديين، “نقول لهم شكرا”.

وقال العبادي خلال لقائه كارتر، الذي وصل الى العراق في زيارة غير معلنة تستمر يوماً واحداً “أعلم أن الاتراك يريدون أن يشتركوا في المعركة، نحن نقول لهم شكراً، هذه سيحسمها العراقيون وسيحررون باقي المناطق”.

وأضاف “الآن العراقيون الاكراد والعرب السنة والشيعة والتركمان والمسيحيون والازيديون، يقاتلون معاً لتحرير الموصل، لا توجد لدينا مشكلة”.

وتابع “اذا احتجنا إلى مساعدة سنطلبها من تركيا أو من باقي دول الجيران”.

وأضاف العبادي “نحن حريصون على علاقات طيبة مع تركيا وألا يكون هناك تصادم لأنها بلد جار، لكن معركة الموصل معركة عراقية”.

ودعت بغداد أنقرة مراراً الى سحب قواتها المتواجدة في معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل، المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” منذ أكثر من عامين.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تبقى تركيا بعيدة عن العمليات العسكرية لتحرير الموصل، ويريد أن يشارك الجيش التركي فيها.

وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق، من أن انتشار القوات التركية على اراضي بلاده يهدد بحرب اقليمية، فيما تتمسك تركيا بالابقاء على قواتها وتطالب بالمشاركة في عمليات استعادة الموصل.

وتفيد وسائل الاعلام التركية أن نحو ألفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين سنة من أجل معركة استعادة الموصل.