إصابة 26 شخصاً في اصطدام حافلة من طابقين بجسر في لندن

لندن- رويترز- قالت فرقة الإطفاء إن 26 شخصاً أصيبوا بجروح صباح اليوم السبت عندما اصطدمت حافلة من طابقين بجسر للسكك الحديدية في لندن مما أدى إلى انفصال سقفها.

وحوصر ثلاثة أشخاص في الطابق الثاني وتعيّن إخراجهم، وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد التصادم الذي وقع قبل الفجر في توتنهام بشمال لندن.

وقالت فرقة الإطفاء في بيان إنه تم استدعاء عربتي إطفاء ووحدة إنقاذ من الحرائق و15 من رجال الإطفاء للتعامل مع حادث اصطدام الحافلة بجسر في توتنهام.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقات في الحادث، وإنه لا أحد من المصابين في حالة خطيرة.